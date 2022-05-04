عاجل : رئيس هيئة الأركان يوجه قوات الجيش الوطني بالبقاء في حالة جاهزية والاستعداد الكامل للمعركة القادمة

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم قوات المنطقة العسكرية السابعة بالبقاء في حالة جاهزية والاستعداد الكامل لخوض المعركة القادمة،

جاء هذا خلال تفقده اليوم، لأبطال الجيش والمقاومة في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مارب، ناقلاً لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما عقد رئيس الأركان، خلال الزيارة، اجتماعاً بقيادة المنطقة وقادة الألوية والوحدات العسكرية التابعة لها وقادة الجبهات، لمناقشة الأوضاع الميدانية والجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة.

وأشاد الفريق بن عزيز، بالجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش، مشيداً بصبرهم والتزامهم بالهدنة رغم الخروقات التي تقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد أن قوات الجيش تفقد كل يوم شهداء وجرحى وخسائر مادية نتيجة خروقات المليشيا الحوثية للهدنة، ورغم ما تزال قواتنا ملتزمة بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ونزولاً عند رغبة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة..

وقال: نحن نقاتل ونضحّي من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل لكل اليمنيين.. فيما تسعى المليشيا الحوثية إلى الخراب والدمار والقتل والتشريد وبناء جيل يمني حاقد يكره كل شيء في الحياة. مؤكداً أن المليشيا الحوثية لن تلتزم بالهدنة كعادتها خلال السنوات الماضية فهي تنظر للهدنة على أنها فترة استراحة للاستعداد للمعركة.

وترحم الفريق بن عزيز، على أرواح شهداء الجيش والمقاومة وكل شهداء المعركة الوطنية المقدّسة.. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى الميامين الذين رووا بدمائهم كل تراب الوطن.