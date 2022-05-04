اختراع جديد يجعل مياه البحر صالحة للشرب بضغطة زر

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 149

ابتكر باحثون جهاز تحلية يمكنه تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب بضغطة زر.

وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد تم تطوير هذا الجهاز الجديد بواسطة فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهو يعتمد بشكل أساسي على تقنية تسمى استقطاب تركيز الأيونات (ICP) لإخراج المواد غير المرغوب فيها من مياه البحر وتنقيتها من البكتيريا والفيروسات، وتقنية أخرى تُعرف بالديلزة الكهربائية، والتي تضمن إزالة جميع أيونات الملح من المياه، وكل ذلك بضغطة زر واحدة على الجهاز.

ووفقاً للباحثين، فإن هذا الجهاز سيلغي الحاجة إلى المرشحات ومضخات الضغط العالي، التي تستخدمها وحدات تحلية المياه المتاحة تجارياً.

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد التقنية في توفير المياه النظيفة للمناطق النائية التي لديها القليل من المياه الصالحة للشرب أو لا تصل إليها على الإطلاق، وفقاً لما ذكره الفريق.

وقال جونغيون هان، أستاذ الهندسة الكهربائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي قاد فريق الباحثين: «مشروعنا مثير للغاية بكل تأكيد. وأنا فخور بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به».

وأضاف: «هذا حقاً تتويج لمجهودات قمت بها مع فريقي منذ 10 سنوات.

لقد عملنا لسنوات على الفيزياء الكامنة وراء عمليات تحلية المياه، ولكن بناء نظام كبير وسريع وتجربته على نطاق واسع لم يكن بالأمر السهل.

كانت تلك تجربة مفيدة حقاً ومجزية بالنسبة لي».

ويزن الجهاز أقل من 10 كجم ويمكن تشغيله بلوحة شمسية محمولة، مما يعني أنه يمكن استخدامه في المناطق النائية ومحدودة الموارد