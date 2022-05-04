صدمة في ريال مدريد.. غياب 4 لاعبين عن مباراة السيتي

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كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن غياب 4 لاعبين عن صفوف ريال مدريد خلال مواجهة مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبحسب برنامج "كواترو" الإسباني، فإن الرباعي دافيد ألابا وإيسكو وإيدين هازارد وغاريث بيل، تغيب عن مران ريال مدريد الأخير، قبل موقعة مانشستر سيتي، ظهر اليوم الثلاثاء.
وكان ألابا قد خرج مصابًا واستبدل في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت مباراة الذهاب على ملعب "الاتحاد" انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4-3، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو"