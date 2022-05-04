الداخلية تعلن اعتماد آلية جديدة لتوحيد أرقام المركبات بالمحافظات المحررة

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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أعلن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اعتماد وزارته آلية توحيد أرقام المركبات بالمحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، وذلك ضمن ما قال إنها "خطة الوزارة لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار وضبط المخالفين".

جاء ذلك، في تصريح للوزير نشرته وكالة (سبأ) الحكومية بمناسبة أسبوع المرور العربي، والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 10 مايو، تحت شعار (مرور آمن ومتطور).

وقال الوزير إن وزارته تستعد لتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج مرورية لضمان تحقيق السلامة المرورية، بما يساهم في تفادي الحوادث المرورية، وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وبين أن إحصائيات حوادث المرور بالمحافظات المحررة للعام الماضي 2021م، بلغت (2599) حادثا مروريا، أدت إلى وفاة (147)،وإصابة (1025) شخصا، فيما قُدّرت الخسائر المادية بنحو (930) مليون ريال.

وأشار إلى اعتماد وزارة الداخلية آلية توحيد أرقام المركبات بالمحافظات المحررة، وذلك ضمن خطة الوزارة لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار وضبط المخالفين، وإعادة تنظيم سير حركة المركبات داخل المدن، واستعادة هيبة الدولة والنظام والقانون.

ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال المرور لتأكيد احترام نظام المرور، والتقيد بإرشاداته، والالتزام بقواعده، والعمل على تعزيز الاحترام المتبادل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتجسيد ذلك كعنوان لرقي المجتمع وحضارته وثقافته.

ودعا كافة الجهات المسؤولة والمعنية بالقضية المرورية سواء في شرطة السير والأجهزة الرسمية الأخرى وغيرها من الفعاليات الشعبية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، إلى مواصلة بذل الجهود الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى المواطنين وتحقيق السلامة المرورية.