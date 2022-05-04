الإعلان عن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لبطولة غرب آسيا «الأسماء»

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن محمد النفيعي مدرب منتخب اليمن للشباب، القائمة الأولية للمنتخب، التي ستدخل معسكرا داخليا استعدادا لبطولة غرب آسيا.

ومن المقرر ان تقام البطولة في فلسطين، يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين.

وضمت القائمة 40 لاعبا من ضمنهم 15 لاعب يستدعوا للمنتخب للمرة الأولى، وهم:

1- أحمد جلال محمد زيد – التلال

2- أحمد أحمد السوادي – اليرموك

3- محمد علي حسين حيدرة – الشعلة

4- بسام فريد محمد صالح – وحدة عدن

5- جميل جمال الدبعي – ٢٢مايو

6- حسن ابراهيم عياش – الهلال

7- حمزة أحمد محروس – أهلي تعز

8- زكريا أحمد علي الطفطوف – أهلي صنعاء

9- عاصم محمد الشبيبي – سد مأرب

10- عبدالرحمن عادل الشامي – وحدة صنعاء

11- عبدالرحمن أحمد الريمي – شعب صنعاء

12- قاسم حسين الشرفي – وحدة صنعاء

13- محمد راضي وديع – وحدة عدن

14- محمد ناجي القشمي – شعب إب

15- معتصم علي الجرموزي – أهلي صنعاء

16- نبيل عادل الطشي – العروبة

17- هارون إسماعيل محمد – أهلي تعز

18- هشام احمد بلابل – الرشيد تعز

19- سليم صالح الجعد – إتحاد إب

20- محمد أحمد البتول – وحدة صنعاء

21- ناصر محمد ناصر – التضامن شبوة

22- فيصل محمد المعروفي – التلال

23- محمد أحمد مهدي – فحمان أبين

24- أسامة محمد المطري – اليرموك

25- معتصم رشاد سيف البعداني – شعب إب

26- عزام قائد الأسدي – شعب إب

27- ممدوح صالح عجاج – الصمود شبوة

28- هزاع ناصر المسعدي – شعب صنعاء

29- محمد أحمد الحرازي – الهلال الحديدة

30- نواف عادل عبده – سيئون

31- علاء الدين أحمد عوشة – شعب صنعاء

32- محمد صالح أبو هدعش – سد مأرب

33- محمد سند محمد – فحمان أبين

34- عبدالله خالد حيدان – الروضة

35- كريم عبده أمين – سويسرا

36- عمار نعمان القباطي – أهلي صنعاء

37- محمد عصام رزق – شعب صنعاء

38- حسن محمد الكوماني – وحدة صنعاء

39- وزير سعيد علي الجوني – أهلي صنعاء

40- محمد علي أحمد الشامي – وحدة عدن

وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم قد أصدر قرارا بتشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب، ويتكون من: “محمد النفيعي – مدرباً للمنتخب، ووائل عازي – مساعداً للمدرب، ومحمد جعـوان – مدرباً للحراس.