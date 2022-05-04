الإعلان عن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لبطولة غرب آسيا «الأسماء»

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أعلن محمد النفيعي مدرب منتخب اليمن للشباب، القائمة الأولية للمنتخب، التي ستدخل معسكرا داخليا استعدادا لبطولة غرب آسيا.
ومن المقرر ان تقام البطولة في فلسطين، يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين.
وضمت القائمة 40 لاعبا من ضمنهم 15 لاعب يستدعوا للمنتخب للمرة الأولى، وهم:
1- أحمد جلال محمد زيد – التلال
2- أحمد أحمد السوادي – اليرموك
3- محمد علي حسين حيدرة – الشعلة
4- بسام فريد محمد صالح – وحدة عدن
5- جميل جمال الدبعي – ٢٢مايو
6- حسن ابراهيم عياش – الهلال
7- حمزة أحمد محروس – أهلي تعز
8- زكريا أحمد علي الطفطوف – أهلي صنعاء
9- عاصم محمد الشبيبي – سد مأرب
10- عبدالرحمن عادل الشامي – وحدة صنعاء
11- عبدالرحمن أحمد الريمي – شعب صنعاء
12- قاسم حسين الشرفي – وحدة صنعاء
13- محمد راضي وديع – وحدة عدن
14- محمد ناجي القشمي – شعب إب
15- معتصم علي الجرموزي – أهلي صنعاء
16- نبيل عادل الطشي – العروبة
17- هارون إسماعيل محمد – أهلي تعز
18- هشام احمد بلابل – الرشيد تعز
19- سليم صالح الجعد – إتحاد إب
20- محمد أحمد البتول – وحدة صنعاء
21- ناصر محمد ناصر – التضامن شبوة
22- فيصل محمد المعروفي – التلال
23- محمد أحمد مهدي – فحمان أبين
24- أسامة محمد المطري – اليرموك
25- معتصم رشاد سيف البعداني – شعب إب
26- عزام قائد الأسدي – شعب إب
27- ممدوح صالح عجاج – الصمود شبوة
28- هزاع ناصر المسعدي – شعب صنعاء
29- محمد أحمد الحرازي – الهلال الحديدة
30- نواف عادل عبده – سيئون
31- علاء الدين أحمد عوشة – شعب صنعاء
32- محمد صالح أبو هدعش – سد مأرب
33- محمد سند محمد – فحمان أبين
34- عبدالله خالد حيدان – الروضة
35- كريم عبده أمين – سويسرا
36- عمار نعمان القباطي – أهلي صنعاء
37- محمد عصام رزق – شعب صنعاء
38- حسن محمد الكوماني – وحدة صنعاء
39- وزير سعيد علي الجوني – أهلي صنعاء
40- محمد علي أحمد الشامي – وحدة عدن
وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم قد أصدر قرارا بتشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب، ويتكون من: “محمد النفيعي – مدرباً للمنتخب، ووائل عازي – مساعداً للمدرب، ومحمد جعـوان – مدرباً للحراس.