ليفربول يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية أمام فياريال

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صعد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على فياريال، 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كان الريدز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدفين دون رد على ملعب “أنفيلد”.

وسجل هدف فياريال لبولاد ديا بالدقيقة الثالثة من انطلاق اللقاء، بعدما تابع إيتيان كابوي كرة مرسلة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وقابلها بتمريرة مباشرة من على القائم الثاني لبولاي ديا المتواجد أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في الشباك بسهولة.

وبالدقيقة 42 جاء الهدف الثاني لفريق فياريال بعدما استلم إيتيان كابوي الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية حولها كوكلين برأسية قوية مرت على يمين الحارس أليسون داخل الشباك

وبالدقيقة 63 مرر محمد صلاح الكرة لفابينيو داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم سدد الأخير كرة قوية مرت من بين قدمي الحارس رولي وتمر داخل الشباك.

وبالدقيقة 68 جاء هدف ليفربول الثاني بعدما أرسل ترينت أرنولد تمريرة عرضية رائعة من جهة اليمين وحولها لويز دياز الخالي من الرقابة برأسية قوية مرت من بين قدمي الحارس رولي داخل الشباك.

وبالدقيقة 75 جاء هدف ليفربول الثالث بعدما ارسل نابي كيتا تمريرة طولية من منتصف الملعب انفرد على أثرها ساديو ماني بالحارس وخرج الحارس جيرونيمو رولي في محاولة لقطع الكرة ولكن راوغه ماني بمهارة ثم راوغ أحد المدافعين وسدد الكرة في الشباك بسهولة.