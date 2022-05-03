شركة عملاقة تسجل خسائر نحو 20 مليار دولار رئيس مجلس القيادة يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الأسبق محمد سالم باسندوة تعرف على موعد انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية السلطات السعودية تصدر تعمميا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية تعرف على الجواز العربي الذي يسافر إلى 168 دولة بدون تأشيرة شابة بريطانية تقبل الزواج سجين أمريكي محكوم عليه بالإعدام،. تفاصيل بشكل عاجل.. مصر تحذر مواطنيها العاملين في الإمارات ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بعد تراجعها المانيا تتوقع أن تهاجم روسيا دولا أخرى بعد أوكرانيا معلومات لا تعرفها عن هتلر.. مفاجئة حول أصل وفصل الزعيم النازي
أعلنت شركة النفط العملاقة بريتش بتروليوم (بي بي) تسجيل خسائر بلغت 20.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بسبب انسحابها من السوق الروسي.
وقالت هيئة البي بي سي اليوم الثلاثاء، إن الخسائر تعود إلى قرار الشركة البريطانية التي تعد من كبرى شركات النفط الخاصة في العالم، في شباط الماضي، تزامنا وبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالتخلي عن حصتها في شركة روزنفت ترايدينج، أكبر منتج للنفط في روسيا، وشركات روسية أخرى.