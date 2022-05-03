شركة عملاقة تسجل خسائر نحو 20 مليار دولار

الثلاثاء 03 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت شركة النفط العملاقة بريتش بتروليوم (بي بي) تسجيل خسائر بلغت 20.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بسبب انسحابها من السوق الروسي.

وقالت هيئة البي بي سي اليوم الثلاثاء، إن الخسائر تعود إلى قرار الشركة البريطانية التي تعد من كبرى شركات النفط الخاصة في العالم، في شباط الماضي، تزامنا وبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالتخلي عن حصتها في شركة روزنفت ترايدينج، أكبر منتج للنفط في روسيا، وشركات روسية أخرى.