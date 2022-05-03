شركة عملاقة تسجل خسائر نحو 20 مليار دولار رئيس مجلس القيادة يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الأسبق محمد سالم باسندوة تعرف على موعد انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية السلطات السعودية تصدر تعمميا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية تعرف على الجواز العربي الذي يسافر إلى 168 دولة بدون تأشيرة شابة بريطانية تقبل الزواج سجين أمريكي محكوم عليه بالإعدام،. تفاصيل بشكل عاجل.. مصر تحذر مواطنيها العاملين في الإمارات ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بعد تراجعها المانيا تتوقع أن تهاجم روسيا دولا أخرى بعد أوكرانيا معلومات لا تعرفها عن هتلر.. مفاجئة حول أصل وفصل الزعيم النازي
أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء الأسبق، محمد سالم باسندوة..
وتبادل فخامة الرئيس، مع باسندوة، التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.. متمنيا له ولأسرته موفور الصحة والعافية.
كما اطمأن فخامة الرئيس، خلال الاتصال، على صحة نجله وضاح.. متمنياً له الشفاء العاجل.