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رئيس مجلس القيادة يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الأسبق محمد سالم باسندوة

الثلاثاء 03 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب
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أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء الأسبق، محمد سالم باسندوة..

وتبادل فخامة الرئيس، مع باسندوة، التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.. متمنيا له ولأسرته موفور الصحة والعافية.

كما اطمأن فخامة الرئيس، خلال الاتصال، على صحة نجله وضاح.. متمنياً له الشفاء العاجل.

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