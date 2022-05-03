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تعرف على موعد انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية

الثلاثاء 03 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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كشفت وزارة الحج والعمرة عن موعد انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية. وأكدت الوزارة أن موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية بتأشيرة عمرة سينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال الحالي.

وأضافت أنه يمكن للقادمين من الخارج طلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد

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