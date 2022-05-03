شركة عملاقة تسجل خسائر نحو 20 مليار دولار رئيس مجلس القيادة يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الأسبق محمد سالم باسندوة تعرف على موعد انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية السلطات السعودية تصدر تعمميا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية تعرف على الجواز العربي الذي يسافر إلى 168 دولة بدون تأشيرة شابة بريطانية تقبل الزواج سجين أمريكي محكوم عليه بالإعدام،. تفاصيل بشكل عاجل.. مصر تحذر مواطنيها العاملين في الإمارات ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بعد تراجعها المانيا تتوقع أن تهاجم روسيا دولا أخرى بعد أوكرانيا معلومات لا تعرفها عن هتلر.. مفاجئة حول أصل وفصل الزعيم النازي
كشفت وزارة الحج والعمرة عن موعد انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية. وأكدت الوزارة أن موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية بتأشيرة عمرة سينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال الحالي.
وأضافت أنه يمكن للقادمين من الخارج طلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد