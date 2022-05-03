السلطات السعودية تصدر تعمميا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية

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طلبت السلطات السعودية، من المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، التأكد من مدة صلاحية جواز السفر..
وشددت المديرية العامة للجوازات، على ضرورة التأكد من مدة صلاحية جواز السفر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وأضافت: "يجب التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي"،.
مشيرة إلى أن "تلك المدة هي نفسها المطبقة في الدول العربية، وأما الدول الأخرى فيشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن 6 أشهر