شركة عملاقة تسجل خسائر نحو 20 مليار دولار رئيس مجلس القيادة يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الأسبق محمد سالم باسندوة تعرف على موعد انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية السلطات السعودية تصدر تعمميا للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية تعرف على الجواز العربي الذي يسافر إلى 168 دولة بدون تأشيرة شابة بريطانية تقبل الزواج سجين أمريكي محكوم عليه بالإعدام،. تفاصيل بشكل عاجل.. مصر تحذر مواطنيها العاملين في الإمارات ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بعد تراجعها المانيا تتوقع أن تهاجم روسيا دولا أخرى بعد أوكرانيا معلومات لا تعرفها عن هتلر.. مفاجئة حول أصل وفصل الزعيم النازي
قبلت ممرضة بريطانية في سابقة فريدة من نوعها زواج سجين أمريكي محكوم عليه بالإعدام، أدين بقتل شخصين
وحسب صيحفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت القصة عندما أبلغت ريبيكا شورت، 26 عاما، من مقاطعة أوكسفوردشاير غرب لندن، لعائلتها أنها ستقضي عطلتها في الولايات المتحدة، حيث قامت بنشر لقطات تفيد بقضاء عطلتها في فلوريدا وسان فرانسيسكو.
لكن وبعد حين، فاجأت ريبيكا أقاربها بنشر صور لها وهي تتزوج من القاتل الأمريكي ذو الأصول المكسيكية مانويل أوفانتي جونيور، 35 عاما، المحكوم عليه بالإعدام في سجن "إيمان"، بأريزونا الأمريكية.
وحسب المصدر، سمحت إدارة السجن الأمريكي للقاتل بمغادرة زنزانته للزواج من عروسه البريطانية في 14 أبريل، حيث كان مبتسما وهو يقف لالتقاط صورة مع عروسه.