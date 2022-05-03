شابة بريطانية تقبل الزواج سجين أمريكي محكوم عليه بالإعدام،. تفاصيل

الثلاثاء 03 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قبلت ممرضة بريطانية في سابقة فريدة من نوعها زواج سجين أمريكي محكوم عليه بالإعدام، أدين بقتل شخصين

وحسب صيحفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأت القصة عندما أبلغت ريبيكا شورت، 26 عاما، من مقاطعة أوكسفوردشاير غرب لندن، لعائلتها أنها ستقضي عطلتها في الولايات المتحدة، حيث قامت بنشر لقطات تفيد بقضاء عطلتها في فلوريدا وسان فرانسيسكو.

لكن وبعد حين، فاجأت ريبيكا أقاربها بنشر صور لها وهي تتزوج من القاتل الأمريكي ذو الأصول المكسيكية مانويل أوفانتي جونيور، 35 عاما، المحكوم عليه بالإعدام في سجن "إيمان"، بأريزونا الأمريكية.

وحسب المصدر، سمحت إدارة السجن الأمريكي للقاتل بمغادرة زنزانته للزواج من عروسه البريطانية في 14 أبريل، حيث كان مبتسما وهو يقف لالتقاط صورة مع عروسه.