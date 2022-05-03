ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بعد تراجعها

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير في الجلسة السابقة بدعم من تراجع طفيف للدولار رفع الطلب على المعدن النفيس المقوم بالدولار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1866.02 دولار للأونصة،
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1865.10 دولار للأونصة. وانخفض الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 22.72 دولار
للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7 بالمائة إلى 941.90 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 2243.06 دولار للأونصة.