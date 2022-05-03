الرئيس العليمي يتواصل مع 3 رؤوساء سابقين وهذا ما قاله للرئيس السابق هادي

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هاتف الرئيس العليمي، رئيس مجلس القيادة في اليمن ، عدد من المسئولين السابقين بينهم الرئيس السابق هادي ونائبه السابق علي محسن.
حيث أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اتصالات هاتفية مع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، والنائب السابق علي محسن الأحمر، والرئيسان السابقان علي ناصر محمد، وحيدر العطاس.
ووفق وكالة سبأ، فقد أجرى العليمي، الإثنين، اتصالا هاتفيًا بالرئيس السابق، المشير الركن، عبدربه منصور هادي، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا له ولأسرته الكريمة موفور الصحة والعافية.
وأشاد الرئيس العليمي، بالجهود التي بذلها الرئيس السابق في الدفاع عن النظام الجمهوري والمكتسبات الوطنية.
كما تبادل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مع عدد من القيادات الوطنية الأخرى.
وأجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس الأسبق، علي ناصر محمد، والرئيس السابق، حيدر أبوبكر العطاس، ونائب الرئيس السابق، علي محسن الأحمر، هنأهم خلالها بحلول عيد الفطر وتمنى لهم موفور الصحة والعافية.
يشار إلى أن اتصال العليمي بالرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، هو الأول منذ اعلان هادي تسليم السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي مطلع شهر نيسان/أبريل المنصرم، بعد مشاورات يمنية- يمنية في الرياض استمرت على مدى أسبوع.