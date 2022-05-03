الرئيس العليمي يتواصل مع 3 رؤوساء سابقين وهذا ما قاله للرئيس السابق هادي لأول مرة منذ سنوات.. تقرير رسمي يكشف بالأرقام ارتفاع العائدات من صادرات النفط في اليمن ويحدد السبب الجيش الوطني يعلن الجاهزية لخوض معركة فاصلة والرئاسي يتحدث عن مواجهة خروقات الحوثيين ما الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس العليمي بعد عودته من السعودية والإمارات؟ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم معاقبة عدة منتخبات أفريقية بعد ضجة كبيرة... الفنان السعودي، محمد عبده يعتذر ماذا قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق عن زيارة أردوغان إلى المملكة تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس مجلس القيادة مع الرئيس السابق هادي رئيس هيئة الأركان يطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مستجدات الوضع الميداني العسكري وخروقات الحوثيين وزير الدفاع يزور قيادة قوات التحالف بعدن ويتفقد جرحى الجيش
أظهر تقرير حكومي ، يوم الاثنين،، إن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في 2021 هو الأول من نوعه منذ سنوات وبلغت 1.418 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السابق بزيادة 707 ملايين دولار أو 99.4%.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني ونشرته وكالة رويترز أن ارتفاع العائدات يرجع إلى زيادة حصة الحكومة اليمنية من إجمالي قيمة الصادرات النفطية إلى 75.1% في عام 2021، صعوداً من 60.3% في 2020، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي.
وهذه أول مرة منذ سنوات تتجاوز عائدات اليمن من تصدير النفط أكثر من مليار دولار منذ اندلاع الحرب قبل 7 سنوات.
وتراجع الإنتاج حالياً إلى 55 ألف برميل يومياً بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يومياً عام 2007 وفقاً للبيانات الرسمية.