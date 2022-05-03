لأول مرة منذ سنوات.. تقرير رسمي يكشف بالأرقام ارتفاع العائدات من صادرات النفط في اليمن ويحدد السبب

الثلاثاء 03 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-رويترز

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أظهر تقرير حكومي ، يوم الاثنين،، إن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في 2021 هو الأول من نوعه منذ سنوات وبلغت 1.418 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في العام السابق بزيادة 707 ملايين دولار أو 99.4%.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني ونشرته وكالة رويترز أن ارتفاع العائدات يرجع إلى زيادة حصة الحكومة اليمنية من إجمالي قيمة الصادرات النفطية إلى 75.1% في عام 2021، صعوداً من 60.3% في 2020، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي.

وهذه أول مرة منذ سنوات تتجاوز عائدات اليمن من تصدير النفط أكثر من مليار دولار منذ اندلاع الحرب قبل 7 سنوات.

وتراجع الإنتاج حالياً إلى 55 ألف برميل يومياً بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يومياً عام 2007 وفقاً للبيانات الرسمية.