ما الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس العليمي بعد عودته من السعودية والإمارات؟

الثلاثاء 03 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، عن اتفاق خرج به من زيارته الأخيرة الى السعودية والامارات.

وقال العليمي في خطاب للشعب، عشية عيد الفطر المبارك انه تم الاتفاق على تشكيل فوري للجان مشتركة مع الأشقاء (السعودية و الإمارات) تتولى متابعة تنفيذ التعهدات في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والطرق والمياه والسدود، وفي الجوانب الأمنية والعسكرية.

وحول الدعم السعودي والإماراتي المخصص للبنك المركزي اليمني (3 مليار دولار) اوضح العليمي انه قيد التنفيذ الفعلي.

وأشار العليمي إلى أن العاصمة المؤقتة عدن كانت حاضرة كأولوية خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وخصوصا اعادة تأهيل وتحسين الخدمات فيها وصيانة وتطوير البنية التحتية وتوفير الامن والاستقرار.

وقال :لمسنا من خلال الزيارة الى السعودية والامارات مدى الحرص الاخوي الصادق على امن واستقرار اليمن ارضا وانساناً، ولقيت همومنا وتطلعات شعبنا التي حملناها إليهم تجاوبا اخوياً عاليًا، وتأكيد كبيرا على الوقوف مع الشعب اليمني والدولة اليمنية لاسيما في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني والذي ستكون له اثاره الايجابية على ابناء شعبنا الذين يستحقون حياة أفضل بعد ان انهكتهم هذه الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

واضاف: لقد وضعت الزيارتان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات المتحدة خارطة طريق واضحة لدعم مسارات اعادة التأهيل في الخدمات والاقتصاد.

وتابع قائلا: وهنا احيي مجددا اشقاءنا الكرام في المملكة والامارات على مواقفهم الدائمة الى جانب اليمن واليمنيين فمواقفهم العظيمة والكبيرة منذ البداية ستبقى حاضرة في ذاكرة الشعب اليمني.