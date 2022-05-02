الإثنين 02 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم معاقبة عدة منتخبات أفريقية، بعد مباريات الجولة الفاصلة من ملحق التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على الاتحاد السنغالي لكرة القدم بقيمة مئة وثمانين ألف دولار، مع فرض عقوبة بخوض مباراة خلف أبواب مغلقة، بعد الأحداث التي صاحبت مباراة المنتخب أمام نظيره المصري في مارس الماضي.

كما تم فرض غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على خلفية أحداث مباراة محاربي الصحراء أمام الكاميرون التي أقيمت في البليدة، وهي المواجهة التي طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بإعادتها، بعد تأهل الكاميرون إلى المونديال، معترضا على التحكيم