ماذا قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق عن زيارة أردوغان إلى المملكة

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رأى الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، أن "الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السعودية تعد تطورا إيجابيا".
وفي تصريح لموقع "عرب نيوز"، أوضح الأمير تركي الفيصل قائلا: "أعتقد أن القيادة في تركيا أدركت أن عداءهم السابق تجاه المملكة لم يكن يخدم رفاهية أي شخص وهدفه،.
وخاصة الشعب التركي"، في إشارة إلى الخلافات التي حدثت بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. وأضاف الأمير تركي الفيصل: "الروابط التاريخية تجمعنا مع تركيا ليس فقط من حيث الجغرافيا، ولكن أيضا من حيث العلاقات الإنسانية والروابط الأسرية بين البلدين..
كانت جدتي من أصل تركي.. شركسية".
وتابع: "للمضي قدما..يجب أن تكون العلاقة من أفضل العلاقات من حيث المنفعة لكلا البلدين"، مشيرا إلى مجالات مثل التجارة والبناء ومشاريع التنمية والاستثمارات من قبل المملكة العربية السعودية وتركيا. وأكمل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: "آمل أن يتم استعادة كل هذه الأمور الآن بعد أن عادت العلاقة إلى طبيعتها".