رئيس هيئة الأركان يطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مستجدات الوضع الميداني العسكري وخروقات الحوثيين

الإثنين 02 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أجرى الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز..

وخلال الاتصال عبر الرئيس عن خالص التهاني والتبريكات لأبطال الجيش الوطني المرابطين في جميع جبهات القتال، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيدا بالبطولات والتضحيات التي تسطرها قوات الجيش، ضد مليشيات الحوثي الايرانية الارهابية.

واطلع الرئيس الدكتور رشاد العليمي على تفاصيل الوضع الميداني في مسرح العمليات، والخروقات المتواصلة لمليشيا الحوثي الإيرانية للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، في ظل الالتزام التام للقوات المسلحة بتوجيهات القيادة السياسية بوقف إطلاق النار.

من جانبه جدد رئيس هيئة الأركان، التأكيد على أن القوات المسلحة في أعلى مستويات الجاهزية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، مؤكدا في الوقت ذاته على ولاء القوات المسلحة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والتزامها الكامل بتوجيهاته، معبرا عن امتنانه للاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس القيادة الرئاسي للقوات المسلحة.