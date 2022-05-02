وزير الدفاع يزور قيادة قوات التحالف بعدن ويتفقد جرحى الجيش

الإثنين 02 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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زار وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن، والتقى بقادة قوات الواجب السعودية والسودانية.

وتبادل وزير الدفاع مع القادة الأشقاء التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ناقلا لهم تحايا القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتحايا أخوانهم منتسبي القوات المسلحة.

وعبر الفريق المقدشي، عن التقدير العالي لجهود الأشقاء في قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمهم لليمن وقيادته وقواته المسلحة، وتضحياتهم الغالية في معركة المصير المشترك والقضية العروبية الواحدة والتصدي للتهديدات الحوثية الإيرانية التي تتربص بأمن اليمن والإقليم ..

مؤكدا أن تلك المواقف الأخوية لن ينساها اليمنيون وسيحتفظون بها في وجدانهم.

ونوه وزير الدفاع، بمساندة قادة وضباط قوات الواجب لأخوانهم في الجيش اليمني والدور الفاعل الذي تضطلع به قوات التحالف العربي من دعم عسكري ولوجستي وتدريبي واسناد جوي ساهم بشكل أساسي في تعزيز الموقف العملياتي والميداني وتطوير التنسيق والشراكة في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة المخططات الحوثية ومشروعها الإيراني.

كما قام وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، بزيارة تفقدية للجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفى باصهيب العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن، واطلع على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للجرحى. وأشاد بجهود إدارة المستشفى والكادر الطبي ..

حاثا على ضرورة ايلاء الجرحى المزيد من الاهتمام تقديرا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن راية الوطن. وناقش الفريق المقدشي مع قائد المنطقة العسكرية سبل تطوير المستشفى وتوفير الاحتياجات والأجهزة اللازمة واستكمال مشروع الصيانة والتوسعة بأسرع وقت.

رافقه خلال الزيارات محافظ محافظة أبين قائد محور أبين اللواء الركن أبوبكر حسين، ومساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الركن صالح محمد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد اليافعي.