عاجل .. اللواء سلطان العرادة : اذا لم يرض الحوثيون بالسلام فالكل مستعد أن يواصل المشوار بشكل أدق وسنكون عند مستوى الحدث.

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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أكد اللواء سلطان العرادة في أول تصريح له بعد زيارة المجلس الرئاسي إلى كل من الرياض وأبوظبي أن "الكل يحمل هم اليمن وعلى سبيل الاستعداد للماضي من أجل تحقيق السلام، الذي هو الخيار الأول لنا ولللتحالف وللعالم اجمع أن رضي الطرف الآخر بالسلام، وان لم يرض فالكل مستعد أن يواصل المشوار بشكل أدق وأكثر شفافية وإنشاء الله نكون عند مستوى الحدث. َ

واضاف نائب المجلس الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة في تصريحات صحفية لقناة الغد المشرق تابعها موقع مأرب برس أن زيارة المجلس الرئاسي إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانت زيارة لابد منها للمجلس الرئاسي إلى الشركاء الفعليين في ما تعيشة اليمن.

وأضاف اللواء سلطان العرادة أن المجلس الرئاسي خلال لقائهم بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تم التفاهم حول العديد من القضايا التي يجب التفاهم حولها، وهي قضايا تعزز الشراكة بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وأضاف انهم خلال أيضا خلال زيارتهم إلى الإمارات العربية المتحدة التقوا بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وتحدثَوا معه بكل شفافية وكان الحديث إيجابيا سواء مع الأشقاء في المملكة او في الأخوة في الإمارات.

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