بناء ومركز الملك سلمان يختتمان مشروع «سلة اطعام» في اليمن للعام 2022

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية KSRelief اختتمت جمعية بناء الخيرية BCFHD مشروع سلة اطعام في اليمن للعام 2022م اليوم السبت 30 ابريل 2022م بمحافظة تعز ، وذلك بتوزيع 3000 طرد غذائي للأسر المتضررة وأسر الأيتام والأسر الأكثر احتياجا بحضور نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز الدكتور محمود البكاري ومدير الوحدة التنفيذية بمديرية القاهرة محمد عامر وعبد الملك امين الامين العام لمديرية القاهرة والمدير التنفيذي لجمعية بناء الخيرية طارق الحمادي .

وفي اختتام المشروع أشاد الدكتور محمود البكاري نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز بالجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والتي لها الأثر الكبير في التخفيف من معاناة المواطنين بمحافظة تعز وبعض المحافظات اليمنية، مشيرا الى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعد من ابرز الجهات الداعمة والممولة للمشاريع الإغاثية والإنسانية ومشاريع التنمية المستدامة ومختلف قطاعات العمل الإنساني التي تلبي احتياجات المواطنين ، كما أشاد بجمعية بناء الخيرية التي لها بصمات متميزة في العمل الإنساني والاغاني والتنموي .

بدوره أوضح سليمان الصمدي مدير المشاريع بجمعية بناء الخيرية أن المشروع في تعز يتضمن توزيع 3000 طرد غذائي ويستهدف 1500 أسرة بواقع (2) كرتون لكل أسرة من الأسر النازحة واسر الايتام والأسر التي تعولها نساء او التي يعاني عائلها من مرض مزمن أو إعاقة والاسر التي عائلها يعمل بالأجر اليومي وليس لديهم دخل ثابت بمديرية المظفر والقاهرة وصالة.

الجدير بالذكر أن هذا التدخل ياتي ضمن مشروع مساعدات السلال الغذائية الرمضانية والذي استهدف 7 محافظات ( المهرة ومارب وشبوة وأبين وعدن والحديدة وتعز) لهذا العام 2022 .

ويتكون المشروع من 25,590 طرد غذائي تم توزيعها على (12,795 أسرة) بما يعادل ( 76,770 فرد) من الأسر الفقيرة والمتضررة من الصراع.