الرئيس العليمي يبشر بنتائج وثمار ستظهر قريبا بعد زيارته الى السعودية والإمارات

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عن ارتياحه البالغ للمحادثات التي جرت ونتائج الجولة المثمرة التي ستظهر ثمارها قريباً بما يقود لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، ونواب رئيس المجلس، إلى اليمن، اليوم الأحد، بعد زيارة ناجحة شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،وفق وكالة سبأ.

وأجرى الرئيس، خلال جولته الخارجية الأولى، مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتناولت المباحثات، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل دعم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجهها بلادنا جراء الحرب التي فجرتها المليشيات الحوثية.

وثمن الرئيس العليمي عاليا، الدعم الكبير الذي تلقاه من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقال" إن تلك المواقف الأخوية ليست غريبة على أشقاء قدموا دمائهم رخيصة في سبيل نصرة اليمن قبل المال والمعونات في مختلف المجالات".

وكان الرئيس قد غادر أبوظبي في وقت سابق اليوم بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها ولي عهد ابوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسبق عودة المجلس الرئاسي، عودة رئيسي مجلسي النواب والشورى الى عدن.