الرئيس العليمي يبشر بنتائج وثمار ستظهر قريبا بعد زيارته الى السعودية والإمارات اللواء رشاد العليمي ونوابه يعودون إلى العاصمة المؤقتة عدن تفاصيل اجتماع موسع لهيئة الإستخبارات والاستطلاع بعدن والتعليمات التي وضعها الفريق المقدشي محمد عبده يعتذر عمّا بدر منه في حق أبو بكر سالم وطلال المداح.. ماذا قال؟ اتفاق سعودي باكستاني حول عدة قضايا بينها الوضع اليمن ودعم المجلس الرئاسي خيارات جديدة لأماكن الإقامة خلال مونديال قطر....تعرف عليها السعودية تدرس تمديد "وديعة مليارية" في بنك هذه الدولة الإسلامية بالأرقام.. خسائر قوات روسيا وأوكرانيا منذ أول أيام الحرب الدكتور «العليمي» يكشف تفاصيل لقاء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع «محمد بن زايد» : لقاء صريح وصادق مليشيات الحوثي تختطف سفينة مصرية وتحتجز طاقمها ومسؤول مصري يوجه طلباً عاجلاً لحكومته بسرعة التدخل
أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عن ارتياحه البالغ للمحادثات التي جرت ونتائج الجولة المثمرة التي ستظهر ثمارها قريباً بما يقود لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، ونواب رئيس المجلس، إلى اليمن، اليوم الأحد، بعد زيارة ناجحة شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،وفق وكالة سبأ.
وأجرى الرئيس، خلال جولته الخارجية الأولى، مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتناولت المباحثات، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل دعم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجهها بلادنا جراء الحرب التي فجرتها المليشيات الحوثية.
وثمن الرئيس العليمي عاليا، الدعم الكبير الذي تلقاه من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقال" إن تلك المواقف الأخوية ليست غريبة على أشقاء قدموا دمائهم رخيصة في سبيل نصرة اليمن قبل المال والمعونات في مختلف المجالات".
وكان الرئيس قد غادر أبوظبي في وقت سابق اليوم بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها ولي عهد ابوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وسبق عودة المجلس الرئاسي، عودة رئيسي مجلسي النواب والشورى الى عدن.