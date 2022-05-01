اللواء رشاد العليمي ونوابه يعودون إلى العاصمة المؤقتة عدن

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، ونواب رئيس المجلس، إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد زيارة ناجحة شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأجرى الرئيس، خلال جولته الخارجية الأولى، مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة،

كما أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتناولت المباحثات، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل دعم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجهها بلادنا جراء الحرب التي فجرتها المليشيات الحوثية.

. وأعرب فخامة رئيس مجلس القيادة، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن ارتياحه البالغ للمحادثات التي جرت ونتائج الجولة المثمرة التي ستظهر ثمارها قريباً بما يقود لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وثمن فخامة الرئيس عاليا، الدعم الكبير الذي تلقاه من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،.

وقال" إن تلك المواقف الأخوية ليست غريبة على أشقاء قدموا دمائهم رخيصة في سبيل نصرة اليمن قبل المال والمعونات في مختلف المجالات".

وكان فخامة الرئيس قد غادر أبوظبي في وقت سابق اليوم بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها ولي عهد ابوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان في وداع فخامة الرئيس وأعضاء مجلس القيادة، وزير التربية والتعليم الاماراتي، حسين إبراهيم الحمادي، رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامته، والسفير الإماراتي لدى بلادنا سالم الغفلي، وسفير بلادنا لدى دولة الإمارات فهد المنهالي.