تفاصيل اجتماع موسع لهيئة الإستخبارات والاستطلاع بعدن والتعليمات التي وضعها الفريق المقدشي

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-عدن

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ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لهيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع والدوائر التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن.

واستمع وزير الدفاع، من رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، إلى شرح حول سير العمل في ظل التطورات الجارية.

وحث وزير الدفاع، القادة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء وفق خطط تواكب التطورات والتكنولوجيا الحديثة والظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن.. ناقلاً لهم تحايا رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.. مشدداً على ضرورة العمل الدؤوب لرفع كفاءة أجهزة الأمن والمخابرات وتأهيل وتدريب منتسبيها والعناصر المتعاونة معها.

وقال الفريق المقدشي" إن المرحلة تتطلب أن يقوم جهاز الاستخبارات بالمهام الموكلة إليه بكل اقتدار وكفاءة، وتمتين التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لتبادل المعلومات والخبرات من أجل حماية الأمن القومي وافشال المؤامرات وردع الأعداء وفضح مخططاتهم".

وأضاف وزير الدفاع "أن جهاز الاستخبارات له دور كبير في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ويمثل الركن الأساس الذي تتكئ عليه المؤسسة العسكرية للحفاظ على تماسكها ووحدتها".. مشيرا أن معركة المعلومة والأمن لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية، فالمعركة القتالية والقرارات العملياتية تعتمد بدرجة أساسية على تقديرات الاستخبارات والاستطلاع.. مؤكدا أن القرارات العملياتية تعتمد على نجاح الجهاز الاستخباراتي في رصد وتعقب تحركات العدو واختراق صفوفه وتحصيناته.

وأوضح الفريق المقدشي، أن قيادة وزارة الدفاع تعمل على تطوير التعاون والشراكة مع الأشقاء والأصدقاء في المجال الأمني والتبادل المعلوماتي.. منوهاً بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الداعمة لليمن وقيادته وقواته المسلحة.