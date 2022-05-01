محمد عبده يعتذر عمّا بدر منه في حق أبو بكر سالم وطلال المداح.. ماذا قال؟

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعد عاصفة من الانتقادات اللاذعة، اعتذر الفنان السعودي المعروف محمد عبده عما بدر منه بحق الفنان اليمني أبو بكر سالم والفنان السعودي طلال المداح.

وتقدّم محمد عبده باعتذار إلى أهل الفنانين الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم، عمّا قاله خلال أحد البرامج في شهر رمضان عن إرثهما الفني.

وأعلن عبده، خلال مقطع فيديو، أنه يعتذر عمّا بدر منه في هذا البرنامج، مؤكدًا أن الكلمات التي وردت فيه حادة "شويتين"، حسب تعبيره.

وناشد، جمهور الفنانين السعوديين الراحلين أن يعذروه فيما قاله، مشيرًا إلى أن هذه المقابلة خرجت تمامًا عن نطاقها الفني في إدراك الجمهور لها.

وكان محمد عبده قال، خلال أحد البرامج التي أذيعت في رمضان، إن أغنية "وطني الحبيب" للراحل مداح "مسروقة"، كما ذكر أن الراحلين أبو بكر سالم ومداح لم يتركا إرثًا وطنيًا في الفن.

وهاجم ناشطون يمنيون ،محمد عبده بسبب انتقاصه من قيمة الفنان الراحل ابو بكر سالم.

واقتبس الناشطون، مقطع من اغنية ابو بكر سالم المعروفة، (ما علينا يا حبيبي ما علينا) ردا على تصريحات محمد عبده، بحسب ما رصده مأرب برس.

وتوفي الفنان اليمني الكبير ابو بكر سالم بالفقية نهاية العام 2017.