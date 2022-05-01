خيارات جديدة لأماكن الإقامة خلال مونديال قطر....تعرف عليها

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، عن خيارات جديدة للمشجعين وضيوف قطر للإقامة أثناء فترة بطولة كأس العالم “فيفا- قطر 2022”.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “وكالة أنباء تركيا” نسخة منه، إنه “يمكن للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات البطولة، اختيار أماكن البطولة في مجموعة من قرى المشجعين المجهزة بمرافق عديدة”.

وأضاف البيان “هناك باقة من الخيارات المتنوعة، بالإضافة إلى قائمة من منازل العطلات الخاصة والموجودة في عدة مواقع في أنحاء البلاد”.

وأكدت اللجنة في بيانها على أنها حرصت منذ البداية على توفير أماكن إقامة تلبي تطلعات المشجعين وأوفت بوعدها بأن تكون البطولة متاحة للجميع.

وتوفر اللجنة المسؤولة عن تنظيم البطولة الرياضية الأكبر على مستوى العالم، مجموعة من الخيارات التي تلائم مختلف ميزانيات المشجعين وكذلك احتياجاتهم، وفق بيانها. كما أشار البيان إلى أن اللجنة ستوفر المزيد من الخيارات لحاملي التذاكر في المستقبل القريب.

ولفت البيان إلى أن نسخة كأس العالم المقبلة هي الأكثر تقارباً في المسافات في تاريخ البطولة، إذ يمكن للمشجعين القادمين من خارج قطر، الوصول لمجموعة أوسع من أماكن الإقامة من خلال زيارة بوابة حجز هذه الأماكن.

كما يمكنهم البقاء في مكان واحد طيلة أيام البطولة وهو ما يُخفّض تكاليف إنفاقهم وتنقلاتهم، وهو ما يعني الحدّ من البصمة الكربونية بشكل كبير.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 21 من تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 18 من كانون الأول/ديسمبر المقبل 2022.