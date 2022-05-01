خيارات جديدة لأماكن الإقامة خلال مونديال قطر....تعرف عليها السعودية تدرس تمديد "وديعة مليارية" في بنك هذه الدولة الإسلامية بالأرقام.. خسائر قوات روسيا وأوكرانيا منذ أول أيام الحرب الدكتور «العليمي» يكشف تفاصيل لقاء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع «محمد بن زايد» : لقاء صريح وصادق مليشيات الحوثي تختطف سفينة مصرية وتحتجز طاقمها ومسؤول مصري يوجه طلباً عاجلاً لحكومته بسرعة التدخل شرق أوروبا يشتعل.. الناتو يحرك جيوشاً في 3 دول وبيلاروسيا تحذّر من التصعيد مفاجآت مونديال 2022 .. هل تغيّر قطر القوانين وتبيح الكحول لـ 24 مليون مشجع في ملاعبها قيادي بحماس يهدد بعملية عسكرية ضد إسرائيل ويتحدث عن 1111 صاورخاً جاهزاً هكذا ستتصرف الرياض باليوم التالي لتطوير إيران قنبلة نووية مكتب الصحة في مأرب يصدر توضيحات مهمة حول المستشفيات والمنشآت المناوبة خلال إجازة العيد
تدرس السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، بعد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف للمملكة.
وقال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأحد، إن السعودية وباكستان ستناقشان إمكانية دعم وديعة المملكة البالغة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني من خلال تمديد أجلها "أو من خلال خيارات أخرى".
وأودعت السعودية في العام الماضي ثلاثة مليارات دولار في بنك باكستان المركزي للمساعدة في دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وتحتاج باكستان بشدة إلى تمويل خارجي مع العجز الضخم في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يصل إلى 10.8 مليار دولار.
وقالت الوكالة إن باكستان رحبت أيضا بقرار السعودية تمديد اتفاقية لتمويل صادرات منتجات النفط الخام ومشتقاته.
وصدر هذا البيان بعد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للسعودية حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
والخميس، وصل شهباز شريف، إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة خارجية له بعد نحو أسبوعين من توليه منصبه، غادر بعدها إلى الإمارات.
وقال مكتب رئيس الحكومة الباكستانية، في تغريدة على "تويتر" إن شهباز شريف، وصل إلى الإمارات السبت، وسيلتقي نائب قائد القوات المسلحة الإماراتية ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.
وأضاف أن المسؤولين سيبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا الثنائية.
وقال شبهاز شريف، عبر حسابه على "تويتر"، إنه بدأ زيارة للسعودية "لتجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بيننا والمملكة لها مكانة خاصة في قلوبنا كلنا".
وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن البرلمان الباكستاني عن انتخاب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمران خان الذي استقال من منصبه، بعد حملة ضغط قوية أدت إلى إجراء جلسة تصويت وسحب الثقة منه