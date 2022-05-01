الدكتور «العليمي» يكشف تفاصيل لقاء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع «محمد بن زايد» : لقاء صريح وصادق مليشيات الحوثي تختطف سفينة مصرية وتحتجز طاقمها ومسؤول مصري يوجه طلباً عاجلاً لحكومته بسرعة التدخل شرق أوروبا يشتعل.. الناتو يحرك جيوشاً في 3 دول وبيلاروسيا تحذّر من التصعيد مفاجآت مونديال 2022 .. هل تغيّر قطر القوانين وتبيح الكحول لـ 24 مليون مشجع في ملاعبها قيادي بحماس يهدد بعملية عسكرية ضد إسرائيل ويتحدث عن 1111 صاورخاً جاهزاً هكذا ستتصرف الرياض باليوم التالي لتطوير إيران قنبلة نووية مكتب الصحة في مأرب يصدر توضيحات مهمة حول المستشفيات والمنشآت المناوبة خلال إجازة العيد معلومات مهمة وخطيرة لا تفوتك....تعرف على العلامات والأعراض المنذرة بسرطان الجلد أبرز الوعود التي قدمها الشيخ محمد بن زايد لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأهم الملفات التي طرحها المجلس الرئاسي رسائل وزير الدفاع خلال تفقده لقيادة القوات البحرية والقاعدة البحرية بعدن
كشف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي عن تفاصيل اللقاء الذي جمع مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وقال العليمي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: كنا اليوم في مجلس القيادة الرئاسي في لقاء صريح وبناء وصادق مع سمو ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
وتابع: تحتاج المرحلة الجديدة لهذا النوع من اللقاءات الجادة والشفافة التي تؤسس لعلاقات أفضل وأمتن بين البلدين وتصب كلياً لصالح الشعب اليمني واستعادة دولته واستقرار اوضاعه.
وأضاف: دور الامارات في اليمن محوري، ولقاؤنا اليوم بسمو الشيخ محمد بن زايد وما تحدث به يستحق كل الشكر والثناء لأنه ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني لدور اماراتي فاعل في تعزيز الوضع السياسي والأمن والاستقرار في اليمن وضرورة إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية.