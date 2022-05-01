الدكتور «العليمي» يكشف تفاصيل لقاء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع «محمد بن زايد» : لقاء صريح وصادق

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي عن تفاصيل اللقاء الذي جمع مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال العليمي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: كنا اليوم في مجلس القيادة الرئاسي في لقاء صريح وبناء وصادق مع سمو ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وتابع: تحتاج المرحلة الجديدة لهذا النوع من اللقاءات الجادة والشفافة التي تؤسس لعلاقات أفضل وأمتن بين البلدين وتصب كلياً لصالح الشعب اليمني واستعادة دولته واستقرار اوضاعه.

وأضاف: دور الامارات في اليمن محوري، ولقاؤنا اليوم بسمو الشيخ محمد بن زايد وما تحدث به يستحق كل الشكر والثناء لأنه ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني لدور اماراتي فاعل في تعزيز الوضع السياسي والأمن والاستقرار في اليمن وضرورة إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية.