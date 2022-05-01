مليشيات الحوثي تختطف سفينة مصرية وتحتجز طاقمها ومسؤول مصري يوجه طلباً عاجلاً لحكومته بسرعة التدخل

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف مسؤول مصري عن احتجاز جماعة الحوثي الارهابية 20 صيادا مصريا، بعد قرصنة سفينتهم في عرض البحر الأحمر منذ أكثر من شهر.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، قوله "إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لتقديمه إلى وزيري الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج للمطالبة بسرعة التدخل لإطلاق سراح الصيادين المحتجزين باليمن، وطمأنة أهاليهم وإعادتهم إلى ذويهم في أسرع وقت، بعد تعرضهم للقرصنة من قِبَل الميليشيات الحوثية، ومصادرة المركب وما عليه من صيادين وحبسهم".

وأكد أن هذه الأزمة تستدعى تدخل الدولة لاستعادة المركب والبحارة فورًا حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وطالب النائب داوود بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون العربية، على نحو عاجل، لمناقشته، بحضور وزير الخارجية أو مَن ينوب عنه، لإنهاء هذه الأزمة.

وكان مركب الصيد "نور البحار" قد خرج، منذ ما يزيد على الشهر، وتحديدًا يوم 18 مارس الماضي، من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، في رحلة صيد وعلى متنه 20 شخصًا، إلا أنهم فقدوا الاتصال بالآخرين فجأة، حيث قامت ميليشيات الحوثيين باليمن بالقبض عليهم واقتيادهم إلى السجن وحبسهم.