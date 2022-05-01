الدكتور «العليمي» يكشف تفاصيل لقاء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع «محمد بن زايد» : لقاء صريح وصادق مليشيات الحوثي تختطف سفينة مصرية وتحتجز طاقمها ومسؤول مصري يوجه طلباً عاجلاً لحكومته بسرعة التدخل شرق أوروبا يشتعل.. الناتو يحرك جيوشاً في 3 دول وبيلاروسيا تحذّر من التصعيد مفاجآت مونديال 2022 .. هل تغيّر قطر القوانين وتبيح الكحول لـ 24 مليون مشجع في ملاعبها قيادي بحماس يهدد بعملية عسكرية ضد إسرائيل ويتحدث عن 1111 صاورخاً جاهزاً هكذا ستتصرف الرياض باليوم التالي لتطوير إيران قنبلة نووية مكتب الصحة في مأرب يصدر توضيحات مهمة حول المستشفيات والمنشآت المناوبة خلال إجازة العيد معلومات مهمة وخطيرة لا تفوتك....تعرف على العلامات والأعراض المنذرة بسرطان الجلد أبرز الوعود التي قدمها الشيخ محمد بن زايد لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأهم الملفات التي طرحها المجلس الرئاسي رسائل وزير الدفاع خلال تفقده لقيادة القوات البحرية والقاعدة البحرية بعدن
كشف مسؤول مصري عن احتجاز جماعة الحوثي الارهابية 20 صيادا مصريا، بعد قرصنة سفينتهم في عرض البحر الأحمر منذ أكثر من شهر.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، قوله "إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لتقديمه إلى وزيري الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج للمطالبة بسرعة التدخل لإطلاق سراح الصيادين المحتجزين باليمن، وطمأنة أهاليهم وإعادتهم إلى ذويهم في أسرع وقت، بعد تعرضهم للقرصنة من قِبَل الميليشيات الحوثية، ومصادرة المركب وما عليه من صيادين وحبسهم".
وأكد أن هذه الأزمة تستدعى تدخل الدولة لاستعادة المركب والبحارة فورًا حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.
وطالب النائب داوود بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون العربية، على نحو عاجل، لمناقشته، بحضور وزير الخارجية أو مَن ينوب عنه، لإنهاء هذه الأزمة.
وكان مركب الصيد "نور البحار" قد خرج، منذ ما يزيد على الشهر، وتحديدًا يوم 18 مارس الماضي، من ميناء برانيس بالبحر الأحمر، في رحلة صيد وعلى متنه 20 شخصًا، إلا أنهم فقدوا الاتصال بالآخرين فجأة، حيث قامت ميليشيات الحوثيين باليمن بالقبض عليهم واقتيادهم إلى السجن وحبسهم.