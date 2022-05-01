مفاجآت مونديال 2022 .. هل تغيّر قطر القوانين وتبيح الكحول لـ 24 مليون مشجع في ملاعبها

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تستعد قطر لاستقبال 24 مليون زائر من عشاق كرة القدم الذين حجزوا تذاكرهم لحضور مونديال 2022، ومن بين الاستعدادات الملفتة للنظر دراسة السماح ببيع “الكحول” تلبية لرغبة المشجعين الذين سيتوافدون من كافة أنحاء العالم.
هل تسمح قطر بالكحول في ملاعبها
وذكرت وسائل إعلام غربية أن السلطات القطرية لم تحسم قرارها بعد، بينما نقلت عن المنظمين قولهم إنهم على استعداد لتلبية رغبة الزوار خلال مونديال 2022، وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يمارس ضغوطا على الدوحة لتخفيف الحظر الذي تفرضه الدولة على الكحول.
بدورها، وعدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر بتوفير المشروبات الكحولية في “مناطق المشجعين” المخصصة خارج الملاعب وأماكن الضيافة الأخرى.
وقال متحدث باسم اللجنة، إن المجموعة تعمل مع “فيفا” وأصحاب القرار في قطر “لتلبية احتياجات جميع المشجعين المحليين والزائرين” و “سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب”.
24 مليون مشجع في ملاعب قطر
ومن جانبه، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً رسمياً جاء فيه، “كانت مرحلة المبيعات الأخيرة قد افتتحت بعد القرعة النهائية للبطولة التي أسفرت عن مواجهات لا يمكن تفويتها، ومجموعات مثيرة ستصنع الحدث في الطريق نحو المباراة النهائية”.
وحدد الاتحاد الدولي للعبة أسعارا تشجيعية مخفضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، لكن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.
وتضمن البيان أن قطر ترحب بأصحاب الطلبات الهائلة التي وصلتنا من الدولة المضيفة وجميع أنحاء العالم ضيوفًا على الكأس الأولى من نوعها في تاريخ اللعبة بفضل قرب ملاعبها من بعضها، وستسمح هذه الميزة للجماهير، ولأول مرة في التاريخ، بمشاهدة مباراتين في اليوم نفسه أثناء الأيام الأولى للبطولة.
ويذكر أن النسخة الحالية هي الأخيرة التي تضم 32 منتخبا، لأن العدد سيرتفع إلى 48 منتخبا في البطولة المقبلة عام 2026 المقررة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.