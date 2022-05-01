جامعة AMU في الهند تمنح الباحث اليمني مصطفى عبدالرحيم درجة الدكتوراه في الاعلام

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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حصل الباحث اليمني مصطفى عبدالرحيم الصبري على درجة الدكتوراه من قسم الإعلام الجماهيري في جامعة AMU بجمهورية الهند عن رسالته الموسومة بـ: (وسائل التواصل الإجتماعي وطلاب الجامعات :دراسة مقارنة بين طلاب جامعة صنعاء وجامعة AMU).

واشتملت الأطروحة على ستة فصول: تناول الفصل الأول منها، مقدمة ومشكلة وأسئلة وفرضيات البحث.

واستعرض الفصل الثاني والثالث الدارسات السابقة ونظرة عامة على وسائل التواصل الإجتماعي وجامعتي صنعاء وAMU. واشتمل الفصل الرابع على منهجية الدراسة وآداة البحث الرئيسية (الاستبيان). طُبق الاستبيان على عدد (٣٦٠) من طلبة جامعتي صنعاء وAMU فيما اشتمل الفصل الخامس ، على تحليل نتائج وبيانات ومناقشات الإستبيان وتم تحليل البيانات النوعية عدد من الاختبارات الإحصائية.

وتمت معالجتها وتحليلها بشكل موضوعي للإجابة عن فرضيات الداراسة.حيث تم تحليل إجابات طلاب جامعة صنعاء وAMU إحصائياً باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وخلص التحليل إلى التحقق من أهداف وفرضيات الدراسة.

واستعرض الفصل السادس على نتائج الدارسة التي توصل لها الباحث وتوصيات وتطبيقات الدارسة.

واشادت لجنة التحكيم بالجهد البحثي الذي بذله الباحث وأوصت بنشر وطباعة الدارسة.