مكتب الصحة في مأرب يصدر توضيحات مهمة حول المستشفيات والمنشآت المناوبة خلال إجازة العيد

الأحد 01 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم عن أسماء المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والصيدليات المناوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك في المحافظة.

وذكرت غرفة عمليات مكتب الصحة بمأرب أن مدير المكتب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أقر اليوم خطة طوارئ صحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في محافظة مأرب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن الخطة تتضمن 8 مسشفيات حكومية و3 مراكز ومستوصفات وعيادات خاصة ونحو(102)مائة صيدلية وصيدليتين، و8 سيارات إسعاف ستكون مناوبة على مدار الساعة طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

داعية جميع المواطنين للتواصل مع المكتب للاستفسار أو الإبلاغ عن أي حالات طارئة على أرقام غرفة العمليات على الأرقام التالية (06302223 أو 776011125 هاتف واتس ).

وبحسب غرفة العمليات فإن المستشفيات والمنشآت المناوبة خلال إجازة العيد هي :

أولا: المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية:

1. مستشفى هيئة مأرب العام جميع الأقسام الطبية

2. المستشفى العسكري العام جميع الأقسام الطبية

3. مستشفي كرى العام الأقسام التالية: ( الطوارئ العامة والعمليات والعناية المركزة العيادات الخارجية والرقود والمختبرات والأشعة وقسم النساء والولادة والحاضنات وقسم العزل والفرز لحالات كورونا،وقسم معالجة حالات سوء التغذية).

4. مستشفي الشهيد محمد هايل للأمومة والطفولة الأقسام التالية: (الطوارئ العامة والطوارئ التوليدية والعيادات الخارجية وقسم معالجة الأطفال سوء التغذية).

5. مستشفى 26سبتمبر بالجفينة في الأقسام التالية: (الطوارئ العامة والحوادث وقسم الطوارئ التوليدية العيادات الخارجية والرقود والمختبرات).

6. مستشفي حريب العامة في الأقسام التالية: (الطوارئ العامة والطوارئ التوليدية والعمليات المختبرات وعيادات الجراحة والباطنية النساء والولادة العظام وقسم معالجة حالات سوء التغذية).

7. مستشفى الوحدةُ بالحصون في الأقسام التالية: (الطوارئ العامة والطوارئ التوليدية والعيادات الخارجية قسم الحضانة وقسم معالجة حالات سوء التغذية).

8. مستشفى العطير بحريب في الأقسام التالية: (الطوارئ العامة والطوارئ التوليدية والغسيل الكلوي والمختبرات).

9. مركز العزل الرئيسي بالروضة استقبال حالات كورونا على مدار 24 ساعة. 10. مركز الحكيم الطبي

11. مستوصف الجلدة.

ثانيا : سيارات الإسعافات :*