أبرز الوعود التي قدمها الشيخ محمد بن زايد لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأهم الملفات التي طرحها المجلس الرئاسي

السبت 30 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أكد ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان" إن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن لليمن الشقيق على جميع المستويات ..

كما أكد أن ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية متينة".

جاء هذا خلال لقاء عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ومعه أعضاء المجلس مساء اليوم، جلسة مباحثات مع أخيه ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان تناولت جوانب علاقات التعاون الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفِي المباحثات التي عقدت في قصر البحر وحضرها واعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج سالمين البحسني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، أشاد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين، والموقف الاماراتي الداعم والمستمر لليمن وشعبها في هذه الظروف الاستثنائية ومشاركتها الفاعلة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستكمال استعادة الدولة وإسناد جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان اليمن جزء لا يتجزأ من النسيج العربي ملتزماً بالمصالح المشتركة وحماية الأمن القومي العربي، وانه يعمل على تعزيز علاقاته مع شركائه في الوجود والمصير، دول تحالف دعم الشرعية وبشكل خاص الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين تشاركوا مع اليمن معركته الوطنية وقضيته المركزية المتمثلة باستعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني التدميري في اليمن والمنطقة.

. وأكد ان عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة في اليمن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يتطلب تعاون ودعم كل الدول الشقيقة والصديقة..

. كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامة الرئيس رشاد العليمي بتوليه قيادة اليمن، وعبر عن خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام.

وأكد سموه دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن الشقيق وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور. وتناولت المباحثات العلاقات الأخوية بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المشتركة في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والتطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتفعيل مؤسسات الدولة وتأهيل اليمن وتطويره لتحقيق التفاعل الإيجابي مع محيطه العربي خاصة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. حضر المباحثات من الجانب الاماراتي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.