رسائل وزير الدفاع خلال تفقده لقيادة القوات البحرية والقاعدة البحرية بعدن

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تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم السبت، قيادة القوات البحرية والقاعدة البحرية في العاصمة المؤقتة عدن، واستمع من مستشار وزير الدفاع الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي، إلى شرح حول مستوى الأداء والجهود المبذولة. وخلال الزيارة التي رافقه فيها مساعد وزير الدفاع للشئون اللوجستية اللواء الركن صالح محمد حسن، أشاد وزير الدفاع بالجهود التي تبذلها القوات البحرية.
. مشددا على ضرورة رفع الجاهزية والاستعداد الدائم لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة التحديات ومحاربة التهريب ومواجهة القرصنة والإرهاب، والتصدي للتهديدات التي تمثلها المليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني.
وأكد الفريق المقدشي أن قيادة وزارة الدفاع وبدعم ورعاية القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي تولي اهتماما كبيراً بالقوات البحرية والعمل على اعادة بنائها البناء الأمثل لتقوم بواجباتها الدستورية ومهامها الوطنية التي تشكل أهمية كبيرة في حفظ الأمن المحلي والإقليمي والعالمي في الملاحة البحرية.
ولفت وزير الدفاع إلى اصرار المليشيا الحوثية على زعزعة أمن الملاحة العالمي واستمرارها في زرع الالغام البحرية في الممرات واستهداف السفن بالأسلحة المتطورة التي ينتجها التصنيع الحربي للحرس الثوري. وثمّن الفريق المقدشي دعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجهودهم في تعزيز السلام العالمي وحماية الامن البحري والدفاع عن الأمن القومي المشترك.