عاجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي بالشيخ محمد بن زايد

السبت 30 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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‏بحث الشيخ ‎ محمد بن زايد مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في ‎أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق أمن ‎اليمن واستقراره،.

وفق وكالة الأنباء الإماراتية. كما أكد ولي عهد أبوظبي أن ‎الإمارات لن تدخر جهدا في تقديم كل دعم ممكن لليمن على جميع المستويا. ‎