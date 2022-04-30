عاجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي بالشيخ محمد بن زايد

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بحث الشيخ محمد بن زايد مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق أمن اليمن واستقراره،.
وفق وكالة الأنباء الإماراتية. كما أكد ولي عهد أبوظبي أن الإمارات لن تدخر جهدا في تقديم كل دعم ممكن لليمن على جميع المستويا.