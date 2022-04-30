موسكو تطرح على الجنائية الدولية تساؤلات بشأن مقتل القذافي

السبت 30 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 331

طرح نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات بشأن قضية الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقتله في 2011.

وأشار كوزمين إلى أن المحكمة الجنائية أعلنت أن عملها الخاص بالتحقيقات في أحداث عام 2011 في ليبيا تم إنجازه، وليس من المتوقع فتح أي قضايا جديدة بشأنها.

وقال الدبلوماسي الروسي: "حسب التقرير، فإن المحكمة الجنائية الدولية تخطط لإنهاء التحقيق في أحداث عام 2011.

وهذا يعني أنه برأي النيابة العامة لا يوجد هناك أي مسؤول عن الكارثة التي وقعت في ليبيا، غير معمر القذافي الذي قتل بطريقة وحشية؟ فهذا الموقف يفاجئنا بأحاديته".

وتابع: "أود أن أسأل المدعي كريم خان: من سيحاسب على تدمير مؤسسات الدولة الليبية ومعاناة سكانها التي استمرت لسنوات؟

لماذا لا يثير التنكيل بمعمر القذافي دون أي محاكمة أسئلة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟

هل يجب أن نعتبر ذلك موافقة المحكمة على سياسات الإطاحة بالحكومات غير المرغوب فيها وقتل زعماء دول ذات سيادة؟". إقرأ المزيد