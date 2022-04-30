إذاعة الاتحادية تختتم موسمها الرابع بمشاركة فاعلة وجوائز ب 10 ملايين ريال

السبت 30 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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اختتمت اذاعة الاتحادية اليوم في محافظة مأرب برامج ومسابقات موسمها الرمضاني الرابع بنجاح كبير ومشاركة جماهيرية فاعلة عبر أثيرها الاذاعي ومنصاتها الرقمية على الانترنت.

وفازت اليوم المتسابقة فاطمة محمد سلمان بلقب [قارئ الشهر] وجائزة مقدارها ٢٠٠ الف ريال في ختام تصفيات المسابقة القرآنية [اقرأ ورتل] التي شارك فيها 480 متسابقا ومتسابقة عبر الهاتف خلال ٢٨ يوما.

وأكد مدير عام الإذاعة محمد الجماعي أن هذه المسابقة استطاعت تحقيق اهدافها التعليمية وتحفيز المشاركين على اتقان وتعلم أحكام التجويد والتلاوة الصحيحة، كما نجح المحتوى الثقافي والتعبوي لباقي المسابقات في استقطاب آلاف المتفاعلين ذكورا واناثا للمشاركة بالكتابة والتعبير ولم تقتصر على مجرد الاجابة على الاسئلة من أجل الجائزة.

وشكر الجماعي رعاة هذه المسابقات وكل الذين دعموا برامج الإذاعة بسخاء، كما شكر المختصين ولجان التحكيم الذين أعدوا وقدموا وتميزوا في صناعة محتوى مفيد ومخدوم بعناية.

من جهته قال مدير البرامج علي الحبيشي، أن 600 مشارك ومشاركة تفاعلوا عبر الهاتف في مسابقة [انت الفائز]، و 6060 مشاركا ومشاركة في المسابقة الكبرى [أمي اليمن] عبر مواقع التواصل من مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن مجموع الجوائز (نقدية وعينية) تزيد على 10 ملايين ريال لا تشمل كلفة الإنتاج والترويج.

وتنوعت خارطة الاتحادية خلال رمضان حسب الحبيشي بين الدراما (كوميدية واجتماعية) والمسابقات (قرآنية وثقافية) وكذا البرامج التوعوية والدينية، بمشاركة نخبة من أبرز الاعلاميين والفنانين والممثلين وحظيت بمتابعة واسعة عبر الاثير وعبر الانترنت في مأرب وباقي المحافظات.