تحركات عسكرية روسية نحو دولة جارة لأوكرانيا.. وإسرائيل تدعو رعاياها للمغادرة

السبت 30 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس وكالات

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توالت الأنباء حول تحركات عسكرية روسية جديدة باتجاه إقليم ترانسنيستريا الانفصالي الذي أغرت سلطاته ما جرى في إقليم دونباس وبدأت تلمّح للقوات الروسية بهدف الوصول لها وفصلها عن دولة مولدوفيا، وهو ما تعتبره الحكومة بمولدوفيا وجارتها حكومة أوكرانيا تدخلاً جديداً بالشؤون الداخلية يهدد أمن أوروبا كلها ويزجّ دولة جديدة بالصراع.

تحركات عسكرية روسية على حدود ترانسنيستريا

كشفت القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة، بوجود تحركات عسكرية روسية على حدود ترانسنيستريا، الإقليم الانفصالي في مولدوفيا، وهو ما ينذر بمحاولة زج الإقليم في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت تصريحات جنرال روسي قد أثارت جدلاً بعد أن تحدث صراحةً قبل أيام، حول نيّة الجيش الروسي الوصول إلى ترانسنيستريا بعد السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول.

وما أن وقعت تصريحات الجنرال الروسي على مسمع حكومة ترانسنيستريا الانفصالية حتى بدأ الحديث عن هجمات يزعم انفصاليو ترانسنيستريا أن الجيش الأوكراني نفذها باتجاههم.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن مبنى وزارة أمن الدولة في تيراسوبول عاصمة إقليم ترانسنيستريا الانفصالي في مولدوفيا تعرض لقصف اليوم.

ويوم الأربعاء الفائت ذكرت وزارة داخلية المنطقة غير المعترف بها والتي تقع على الحدود الجنوبية الغربية لأوكرانيا في بيان أنه تم رصد عدة طائرات مسيرة وهي تحلق فوق قرية كوباسنا خلال الليل وأنها انطلقت من أوكرانيا، ثم تلاها إطلاق نار باتجاه حدود الإقليم.

مولدوفيا تستبق الأحداث

ومن جانبها حاولت حكومة مولدوفيا استباق الأحدث حتى لا تقع بما وقعت به أوكرانيا من صراع، وطلبت عضوية في الاتحاد الأوروبي.

وقال سفير جمهورية مولدوفا لدى روما، أناتولي يوريتشينو، “نتمنى أن نحصل في المستقبل القريب على وضع الدولة المرشحة في الاتحاد الأوروبي ونشرع بالمفاوضات للانضمام إلى الأسرة الأوروبية الكبرى”.

وتحدث السفير يوريتشينو، في مقابلة مع مجموعة أدنكرونوس الإعلامية، اليوم الجمعة، عما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لدعم مولدوفيا، في خضم الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي تسببت بتدفق آلاف اللاجئين إلى بلاده مع التوترات الأخيرة في منطقة ترانسنيستريا الموالية لروسيا.

وأشار السفير إلى أنه “في 4 آذار/مارس الماضي، رفعت جمهورية مولدوفيا طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي” ، مشددًا على “أهمية فتح الأفق الأوروبي لبلادنا”.

روسيا تمتلك موطئ قدم

تمتلك روسيا قوات في ترانسنيستريا لحراسة أطنان من الذخيرة المخزنة في المنطقة منذ ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ولدى موسكو أيضاُ قوات لحفظ السلام هناك بعد صراع بين القوات الانفصالية وقوات مولدوفيا.

بينما نقلت وزارة الداخلية في ترانسنيستريا عن “خبراء” قولهم إن كوباسنا العاصمة “الانفصالية” تضم أكبر مستودع ذخيرة في أوروبا.

أول دولة تدعو رعاياها مغادرة ترانسنيستريا

في الإثناء، دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة، الإسرائيليين في منطقة ترانسنيستريا إلى “المغادرة في أسرع وقت ممكن في ظل التدهور الأمني”.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة “بتوصية كل من يخطط للسفر إلى هناك بإلغاء رحلته”.

وفي غضون ذلك، غرد سفير إسرائيل في مولدوفيا، جويل ليون، بأنه “على ضوء الأحداث الأخيرة في المنطقة، أود أن أعرب عن قلقنا بشأن الوضع في المنطقة وفي إسرائيل مطالبين بتهدئة المنطقة”. وأضاف أن “بين إسرائيل ومولدوفيا تضامن كامل في هذا الوضع الصعب”.

يشار إلى أنّ إسرائيل كانت من أوائل الدول التي طلبت من رعاياها مغادرة كييف وأوكرانيا ككل قبل بدء الغزو الروسي للبلاد في شباط الفائت، وذكرت مراراً أنها كانت على اطلاع على تقارير استخباراتية أمريكية حول موعد غزة روسيا لأوكرانيا، وهي الفرضية التي تعيد نفسها اليوم في ترانسنيستريا.