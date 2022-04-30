بنك أوروبي يعلن اختفاء الملايين من حسابات عملائه بشكل مفاجئ.. هل فعلتها روسيا؟!

السبت 30 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس وكالات

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أعلن بنك سويدي يعتبر الأضخم في البلاد عن اختفاء الأرصدة من حسابات عملائه بشكل مفاجئ، فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هجمات سيبرانية على “سويد بنك” اتهمت روسيا بتنفيذها.

وأصبحت أرصدة العملاء “صفر” بينما صار بعضها الآخر تحت الصفر أي أن الحساب يظهر بحالة مديونية مشابهة لتلك التي يستخدم فيها العميل “كرديت كارد” في القروض الاستهلاكية.

وذكر سويد بنك أن السبب في المشكلة التي واجهها عملاؤه بحساباتهم تعود إلى مشكلة تقنية كبيرة في البنك، بينما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين صدموا من تصفير حساباتهم البنكية تغريدات تفيد بتعرض البنك لهجمات إلكترونية واختراق أدى إلى سحب الأموال.

وكان ملك السويد، كارل غوستاف السادس عشر، قد أدان الغزو الروسي على أوكرانيا وقال إن الهجمات الروسية لها تداعيات كبيرة على السويد، مؤكداً أن الوحدات العسكرية السويدية اتخذت التدابير وفقًا لذلك.

وبدوره، قال المسؤول الإعلامي في سويد بنك، رالف باغنر: ” في الوقت الحالي لدينا مشكلة مستمرة تؤثر على بعض عملاءنا ويؤدي ذلك إلى ظهور أرصدة غير صحيحة في بعض الحسابات، نحن نأسف لذلك ونعمل على حل المشكلة”.

ويذكر أن مسؤولين في السويد أشاروا في وقت سابق إلى احتمال قيام هكرز من روسيا باختراق مؤسسات سويدية، ما يجعل الشك يدور حول تنفيذ روسيا لهجمات على سويد بنك وسحب أرصدته بالكامل.