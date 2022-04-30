"الأرصاد" يوجّه تحذيراً للمواطنين وسائقي المركبات ومرتادي البحر والصيادين.. أمطار غزيرة ورياح عاتية

السبت 30 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجّه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وتجمّعات المياه.

وقال المركز، في صفحته على "فيس بوك"، إنه يجب على سائقي المركبات أخذ الحيطة من تدنّي الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والأمطار، كما نبّه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة إلى اضطرابات البحر وارتفاع الموج.

ودعت السلطات المحلية كافة النازحين في المخيمات إلى توخّي الحذر لقرب منازلهم من مجاري السيول، والالتزام بالإرشادات التي تحفظ سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم من حالة الجو غير المستقرة، التي يصاحبها أمطار غزيرة ورياح وعواصف رعدية، خلال الساعات القادمة.

وكانت مناطق متفرّقة في محافظتي مأرب وشبوة (شرق اليمن) قد شهدت هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية، خلال الساعات 24 الماضية ز كما شهدت العاصمة صنعاء اليوم امطار غزيرة .

ومن المحتمل أن تكون حضرموت والحديدة وصعدة ومحافظة إب ويافع وأبين على موعد مع أمطار غزيرة وجريان للسيول والأودية.

وأضاف: "يجب الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة والسيول والرياح العاتية، واليوم قلب المنخفض فوق اليمن".