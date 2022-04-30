تقرير دولي يفضح ممارسات الحوثيين العنصرية والطائفية كلوب يوجه رسائل "مفخخة" لمحمد صلاح لماذا انتحر صحفي «الأهرام» شنقاً؟ هل تربط روسيا عملتها بالذهب؟ مركز الفلك الدولي يكشف موعد حلول عيد الفطر تأييد دولي جديد لخطوات البنك المركزي وقرارات مجلس القيادة الرئاسي خبير يكشف الراعي الرئيسي للأزمة الأوكرانية أمير سعودي يعلق على زيارة أردوغان إلى السعودية ولقائه بولي العهد محمد بن سلمان أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن ماسك يخطط لطرد مسئولة كبيرة في تويتر تتقاضى 17 مليون دولار!
أكد تقرير دولي أن مليشيا الحوثي مسؤولة عن 90% من حالات القمع الديني التي شهدها اليمن بين يناير 2020 ومارس 2022.
وقالت مؤسسة (ACLED) الأمريكية المختصة بجمع وتحليل بيانات الصراعات المسلحة في تقريرها الحديث، إن قمع الحوثيين بشكل أساسي اشتمل على أحداث فرض وقمع المعتقدات والممارسات الدينية لأسباب طائفية.
وبحسب التقرير، قمعت القوات الحوثية المعتقدات ذات الميول السنية، ولا سيما خلال شهر رمضان 2021.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، استهدفت مليشيا الحوثي المساجد السلفية والحركات الدعوية، وشملت أحداث التقييد الأخلاقي، وفرض أيديولوجية الحوثيين على القطاعين الديني والتعليمي، وفرض الضرائب الدينية. بحسب التقرير.
كما أكد أن الأقليات الدينية غير المسلمة، التي تشكل أقل من 1٪ من السكان في اليمن، استهدفت بشكل غير متناسب من قبل الحوثيين.