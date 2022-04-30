تقرير دولي يفضح ممارسات الحوثيين العنصرية والطائفية

السبت 30 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد تقرير دولي أن مليشيا الحوثي مسؤولة عن 90% من حالات القمع الديني التي شهدها اليمن بين يناير 2020 ومارس 2022.

وقالت مؤسسة (ACLED) الأمريكية المختصة بجمع وتحليل بيانات الصراعات المسلحة في تقريرها الحديث، إن قمع الحوثيين بشكل أساسي اشتمل على أحداث فرض وقمع المعتقدات والممارسات الدينية لأسباب طائفية.

وبحسب التقرير، قمعت القوات الحوثية المعتقدات ذات الميول السنية، ولا سيما خلال شهر رمضان 2021.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، استهدفت مليشيا الحوثي المساجد السلفية والحركات الدعوية، وشملت أحداث التقييد الأخلاقي، وفرض أيديولوجية الحوثيين على القطاعين الديني والتعليمي، وفرض الضرائب الدينية. بحسب التقرير.

كما أكد أن الأقليات الدينية غير المسلمة، التي تشكل أقل من 1٪ من السكان في اليمن، استهدفت بشكل غير متناسب من قبل الحوثيين.