مركز الفلك الدولي يكشف موعد حلول عيد الفطر

السبت 30 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حدد مركز الفلك الدولي، موعد حلول عيد الفطر 2022 في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأوضح مركز الفلك الدولي، في بيان أمس الخميس، أن العديد من الدول بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 أبريل/نيسان 2022، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 إبريل/ نيسان الموافق 29 من شهر رمضان.

في حين بدأت دول شهر رمضان يوم الأحد 3 أبريل/ نيسان، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/ أيار الموافق 30 من شهر رمضان.

فيما أضاف المركز: “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 أبريل/ نيسان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ليكون يوم الاثنين 2 مايو/ آيار عيد الفطر السعيد فيها”.وأشار إلى أنه “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/ أيار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا ما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أميركا ووسط أميركا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى.

وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الاثنين 2 مايو هو عيد الفطر فيها.

في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 مايو في كل من الهند وبنغلادش وباكستان”.