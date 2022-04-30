تأييد دولي جديد لخطوات البنك المركزي وقرارات مجلس القيادة الرئاسي

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رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي باعتماد الموازنة اليمنية لسنة ٢٠٢٢ من قبل مجلس النوا ب يوم ٢١ أبريل، مؤكدة "تنسجم هذه الخطوة الهامة مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي."
وقالت البعثة والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى اليمن ، في بيان له "نرحب بالخطوات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي ونشجع جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإعطاء الأولوية للاصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني.
تعتبر الاصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة إلى جانب تحسين الشفافية أمورا أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي." "من المهم أيضا ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة. سنواصل الانخراط مع جميع الأطراف لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد."