أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة:
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 557
بيع الدولار 562
شراء السعودي 148
بيع السعودي 148.50
أسعار الصرف في عدن:
شراء الدولار 995
بيع الدولار 1020
شراء السعودي 263
بيع السعودي 270