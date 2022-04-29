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أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن

الجمعة 29 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة: 

الأسعار في صنعاء:

 شراء الدولار 557

بيع الدولار 562

شراء السعودي 148

بيع السعودي 148.50

أسعار الصرف في عدن:

 شراء الدولار 995

بيع الدولار 1020

شراء السعودي 263

بيع السعودي 270

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