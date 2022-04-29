قائد أركان الجيش الوطني يعد بدخول صنعاء «سلماً أو حربا» ويتحدث عن «تجارب ماضية مريرة»

الجمعة 29 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مأرب

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وعد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني ،بدخول العاصمة صنعاء،الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سلماً أو حرباً.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، إن قوات الجيش خسرت عدد من الشهداء والجرحى خلال الهدنة الأممية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري ولم تلتزم بها مليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.

وأضاف رئيس الأركان في كلمة ألقاها خلال أمسية رمضانية أقامتها هيئة الاسناد اللوجستي لدوائرها اليوم بمأرب: "نحن مع السلام، ونمد أيدينا للسلام، ولكن لن يتحقق السلام مع هذه الفئة الضالة إلا بالقوة، فلدينا تجارب ماضية مريرة معها، وسندخل صنعاء حرباً أو سلماً".

وترحم الفريق بن عزيز، على أرواح شهداء الجيش والمقاومة الميامين.. متمنياً الشفاء للجرحى الذين وروا بدمائهم تراب هذا الوطن لننعم وشعبنا بالأمن والاستقرار والحرية والمساواة.. مؤكداً أن الشعب اليمني مدين لهؤلاء الأبطال الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الوطن".

وأشاد بجهود هيئة الإسناد اللوجستي ودوائرها.. مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة الأبطال في الجبهات.. مؤكداً أن جهودها هي الأساس في المعركة الوطنية ضد أعداء الشعب والوطن.

وشدد رئيس الأركان على أهمّية الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الوطنية بكل قوة وعزم لإيصال البلد إلى بر الأمان وتحقيق النصر على الفئة الباغية الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال: اليوم لا مناطقية بيننا، كلنا تحت مضلة اليمن الكبير حتى التخلص من المليشيا الانقلابية المشؤومة، علينا أن ننظر إلى الأمام وننسى الماضي ومآسيه، ولا نتذكر من الماضي إلا ما يخدم المستقبل ويخدم أمن واستقراره الوطن وتنميته.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، أن الهيئة ودوائرها لا تألو جهداً في خدمة المقاتلين في كافة المناطق العسكرية ومواكبة احتياجات المعركة.

واشاد بجهود كافة منتسبي الهيئة ودوائرها.. مطالباً إياهم ببذل المزيد من الإنجازات واستكمال الخطط والبرامج والاهداف لواكبة المعركة الوطنية بكل الوسائل المتاحة.

وشهدت الأمسية العديد من الأناشيد الوطنية والقصائد الشعرية وجرى استعراض ريبورتاج لإبراز إنجازات الهيئة ودوائرها وأنشطتها خلال العام المنصرم.

حضر الأمسية كبير مستشاري العمليات المشتركة اللواء الركن حامد الصوملي، ومساعد رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء عائض الشائف، ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، ومدير المستشفى العسكري العميد أحمد دهمس، وكافة مدراء الدوائر ونوابهم ومساعديهم ورؤساء الشعب، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.