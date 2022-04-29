تحرك حكومي لإعادة تشغيل أهم مصافي تكرير النفط في اليمن

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قال وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، إن عودة مصفاة عدن للعمل في مجال تكرير النفط الخام تعتبر من أولويات المرحلة الحالية، موجهاً بإعداد برنامج زمني لاستكمال هذه المشاريع، والبدء بتشغيل وحدة التكرير رقم 1.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الخميس، مع قيادة شركة مصافي عدن، لمناقشة أوضاع المصفاة وسير العمل فيها ومشاريع التطوير والتحديث الجارية تنفيذها حالياً.
وأشار إلى أهمية ومكانة مصفاة عدن على مستوى اليمن والمنطقة منذ إنشائها في خمسينيات القرن الماضي، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع وشحذ الهمم من أجل إعادة المصفاة إلى العمل بكامل طاقتها، وتمكينها من القيام بدورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، اطلع وزير النفط والمعادن، على المواد والمعدات الخاصة بمشروعي محطة الكهرباء الجديدة والتحديث الشامل لبقية وحدات ومرافق المصفاة المختلفة.