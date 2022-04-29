قيادة الشرطة العسكرية بمارب تكرّم أسر شهدائها وجرحاها

الجمعة 29 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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أقامت قيادة فرع الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب، مساء الخميس، أمسية رمضانية لتكريم أسر الشهداء والجرحى من منتسبيها.

وفي كلمته خلال الفعالية، رحّب قائد الشرطة العسكرية فرع محافظة مأرب العميد ناجي منيف، بالحاضرين جميعًا.. مهنئًا إياهم بشهر رمضان الفضيل وقرب عيد الفطر المبارك. وأشاد العميد ناجي منيف، بالتضحيات التي قدمها منتسبو الشرطة العسكرية في سبيل الدفاع عن الدين والوطن ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مشيداً بمشاركتهم في المعركة الوطنية إلى جانب زملائهم من أبطال الجيش في مختلف الجبهات. مترحماً على أرواح كوكبة الشهداء من منتسبي الشرطة العسكرية وعلى رأسهم الشهيد البطل العميد عبدالله دحوان قائد الشرطة العسكرية السابق، وعلى أرواح جميع شهداء الوطن.. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.. والنصر القريب للشعب اليمني العظيم. ولفت العميد منيف، إلى أن تكريم أسر الشهداء يأتي من باب الوفاء لهم وعرفانًا لما قدّموه من تضحيات عظيمة في سبيل الدفاع عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية.. متعهدًا بالوفاء للشهداء والجرحى والسير على دربهم حتى تحرير كامل تراب الوطن من المليشيا الحوثية الإرهابية. وتخلل الأمسية عدد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية والأناشيد الوطنية، وجرى في نهايتها تكريم أسر الشهداء والجرحى. حضر الفعالية مستشار نائب رئيس الجمهورية اللواء الركن عبدالعزيز الشميري، ومستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي، ورئيس أركان الشرطة العسكرية العميد محمد طواف، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية.