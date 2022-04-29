دفعة جديدة من المنحة السعودية تصل عدن.. هل تتحسن خدمة الكهرباء. في العاصمة المؤقتة؟

الجمعة 29 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-عدن

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وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، 25 ألف طن من مادة المازوت، وذلك استكمالاً لوصول الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وبلغ إجمالي كمية الدفعة الثامنة من المنحة النفطية 85 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت، منها 60 ألف طن ديزل وصلت في الـ 3 من شهر ابريل الجاري، و25 ألف طن مازوت، ليبلغ إجمالي الكميات الواصلة من الدفعات الثمان لوقود المنحة السعودية، 512 ألف طن متري من الديزل، و257 ألف طن متري من المازوت.

وتهدف منحة المشتقات النفطية المقدرة بنحو 422 مليون دولار أمريكي، إلى تشغيل نحو 80 محطة كهرباء موزعة على عموم المحافظات المحررة، كما تساهم المنحة في تحسين توليد الطاقة الكهربائية وتخفيف معاناة المواطنين، وكذا تحسين مختلف الخدمات الأساسية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمساهمة بتعافي الاقتصاد الوطني.