عاجل: رئيس ونواب المجلس الرئاسي يصلون الإمارات.. وهذا أول تصريح للرئيس العليمي تزامنا مع الزيارة

الجمعة 29 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-سبأ

عدد القراءات 679

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ونواب رئيس المجلس، اليوم الجمعة، العاصمة الاماراتية ابو ظبي في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام .

وسيجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي مباحثات رسمية مع القيادة الاماراتية تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية واعادة الاعمار، وحشد الدعم السياسي والتنموي لليمن لمواجهة التداعيات التي افرزتها الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً على الشعب اليمني،وفق وكالة سبأ.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في تصريح صحفي لوكالة (سبأ) على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الضارب جذورها في اعماق التأريخ.. متطلعاً الى مزيداً من تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.. مثمناً المواقف الاخوية لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا الى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.

كذلك اشاد بالموقف البطولي للأشقاء في دولة الامارات وتلبيتهم للنداء الاخوي لليمن من خلال مشاركتهم الفاعلة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

واشار الرئيس، الى الدعم الإماراتي السياسي والعسكري والانساني والاغاثي والتنموي المقدم لليمن خلال المرحلة الماضية.. مؤكداً ان ذلك الدعم يجسد على ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار ابوظبي وزير التربية والتعليم المهندس حسين ابراهيم الحمادي (الوزير المرافق)، وعدد من المسؤولين الاماراتيين، وسفير بلادنا لدى دولة الامارات العربية المتحدة المهندس فهد المنهالي وعدد من أعضاء السفارة.

ويرافق الرئيس، نواب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق محمد عبدالله صالح، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن صالح المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج سالمين البحسني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.

وكان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد غادر مدينة جدة مساء اليوم الجمعة.

وكان في وداع الرئيس العليمي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.