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برشلونة يحسم موقفه من شراء عقد أداما تراوري.. حُسم الأمر

الجمعة 29 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي برشلونة الإسباني، من إمكانية تفعيل بند الشراء، في عقد اللاعب أداما تراوري، المعار للفريق من ولفرهامبتون وندرز، الانجليزي.

 

ويلعب أداما ضمن صفوف برشلونة، منذ يناير الماضي، وانضمامه في صفقة إعارة ملحقة بشرط شراء في نهاية الموسم، وشارك في 19 مباراة بقميص الفريق الكتالوني، وسجل هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن أداما بات بعيدًا عن الاستمرار مع برشلونة أكثر من أي وقت مضى.

 

وأشارت آس إلى أنه حال استمرار عثمان ديمبيلي، ونجاح برشلونة في التوقيع مع رافينا، لاعب ليدز يوناتيد، فإن استمرار أداما تراوري مع الفريق في الموسم المقبل سيكون أمرًا مستبعدًا.

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